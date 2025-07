Unfallflucht in Gundremmingen: Außenspiegel beschädigt

In Gundremmingen hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Laut Polizei stand ein VW Caddy an der Hauptstraße, als ihn ein unbekanntes Auto streifte, den linken Außenspiegel beschädigte und so einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursachte. Der Unfallverursacher sei anschließend weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08222/96900 um Hinweise. (AZ)

