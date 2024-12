Sachbeschädigung in Jettingen-Scheppach und Burgau: Unfallflucht und Vandalismus

In Jettingen-Scheppach und in Burgau kam es am Dienstag zu Sachbeschädigungen. Die Polizei bittet um Hinweise zu mutmaßlichen Tätern. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte in Jettingen zwischen 2 Uhr nachts und 11 Uhr vormittags einen weißen Renault, der am rechten Fahrbahnrand in der Hauptstraße geparkt war. Der Unfallverursacher hatte die Hauptstraße in südlicher Richtung befahren. Die Schadenshöhe am linken Außenspiegel des Renault beläuft sich auf rund 500 Euro.

In Burgau warf ein Unbekannter eine Glasflasche in ein Gewächshaus

Ein anderer Fall ereignete sich am Dienstagvormittag in Burgau. Laut Polizei hat ein unbekannter Täter das Gewächshaus einer Gärtnerei in der Dillinger Straße beschädigt. Er warf mit einer Glasflasche eine Dachscheibe des Gewächshauses ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)