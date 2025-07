Unbekannter Fahrer beschädigt Opel Insignia und hinterlässt etwa 2000 Euro Schaden

Am vergangenen Montag, im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 14 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrer einen Opel Insignia, der in der Hermannstraße in Offingen abgestellt war, angefahren und beschädigt. Das berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher fuhr demnach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizeibericht auf etwa 2000 Euro. De Polizeiinspektion Burgau bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 um Hinweise von Zeugen. (AZ)

