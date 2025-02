Kahlschlag im Donaumoos: Was steckt hinter den Baumkürzungen?

Im Leipheimer Donaumoos sieht es in diesen Tagen etwas trist aus. Das liegt nicht nur an der dichten Nebeldecke, die sich immer wieder über die Landschaft zieht: Seit einiger Zeit säumen kahle Weiden die Wege in der Nähe der Straußenfarm. Ein ungewohntes und besorgniserregendes Bild, fand eine Leserin, die sich mit ihrem Unmut an unsere Redaktion wandte. Nach ihrer Angabe seien mehr als 36 „vermutlich kerngesunde“ Weiden „übel zugerichtet“, sogar dauerhaft geschädigt worden. Was ist mit den Weiden passiert und welche Folgen hat der Kahlschlag im Donaumoos?

Nadine Ballweg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donaumoos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kahlschlag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis