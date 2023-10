Unterknörigen

FDP-Politikerin Nicole Faulhaber kandidiert für das Europaparlament

Plus Der Günzburger Kreisverband der FDP hat die 40-Jährige vorgeschlagen. Nicole Faulhaber misst sich mit anderen Bewerbern und Bewerberinnen in ihrer Partei bundesweit.

Von Till Hofmann

Groß waren die Träume für Nicole Faulhaber, den Sprung in den Landtag zu schaffen. Platz zwei auf der schwäbischen Liste der Liberalen war ein Anhaltspunkt, dass der Wunsch zur Wirklichkeit werden könnte. Doch weit gefehlt: Die FDP in Bayern schaffte mit bayernweiten 3,0 Prozent ein Ergebnis deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Und so ist die Partei nicht länger im Maximilianeum vertreten – und damit keiner der liberalen Politiker und Politikerinnen. Auch persönlich schnitt Faulhaber nicht so ab, wie sie es sich erhofft hatte. Mit 2,5 Prozent verbuchte sie denselben Erststimmenanteil wie die Direktkandidatin Miriam Albrecht von der ÖDP.

Die Versicherungskauffrau aus Münsterhausen unternimmt 2024 einen weiteren Anlauf. Diesmal will sie es auf die politische Bühne in Europa schaffen. Der FDP-Kreisverband Günzburg nominierte Faulhaber kürzlich in Unterknörigen als Kandidatin für die Europawahl im kommenden Jahr. Das dürfte deshalb ein schwieriges Unterfangen werden, weil nur 95 der insgesamt 705 Abgeordneten aus Deutschland kommen, die über geschlossene Bundes- und Landeslisten gewählt werden können. Faulhaber ist es wichtig, angesichts der nationalen Strömungen und erwarteter zusätzlicher Europaskeptiker für das Europaparlament anzutreten und ein proeuropäisches Signal zu senden. Eine gute Platzierung auf schwäbischer und bayerischer Ebene strebt sie an. Und dann mal schauen. Klar ist der 40-Jährigen, dass der FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf der Deutschlandliste der Platz an der Sonne gebührt, mutmaßlich gefolgt von den fünf Europaparlamentariern, die die FDP derzeit für sich reklamieren kann.

