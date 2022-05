Der Radweg zwischen Unterknöringen und Remshart ist fertig

Plus Der 1,4 Kilometer lange Radweg zwischen Unterknöringen und Remshart ist freigegeben. Warum das Projekt mit äußerst geringen Kosten verbunden war.

Wenn ein Radweg seiner Bestimmung übergeben wird, dann kommen die Gäste gerne mit dem Fahrrad. Angelika Fischer, Stellvertreterin von Landrat Hans Reichhart, Offingens Pfarrer Thomas Schmid und Burgaus evangelischer Pfarrer Peter Gürth waren am Freitag angeradelt gekommen, um den Radweg zwischen Unterknöringen und Remshart offiziell freizugeben.