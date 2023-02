Farbenfroher Faschingsumzug der Knoronia in Knöringen

Tausende Zuschauer waren am Samstag zum Umzug nach Unterknöringen gekommen, um den vielen Faschingsgesellschaften samt Hofstaat zuzujubeln.

Es hat richtig gutgetan, dass nach fast drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie die Närrinnen und Narren ausgelassen feiern konnten. Das spiegelte sich beim traditionellen Gaudiwurm der Knoronia am Faschingssamstag auf den Straßen des Burgauer Ortsteils Unterknöringen deutlich wider. Tausende Närrinnen und Narren tanzten und feierten auf der Straße.

"Kammel nauf und Kammel na, alles schreit Knoronia – Hio". Der Ruf der Knoronia erschallte mehrfach während des mehrstündigen Faschingsumzuges. Zuerst kamen die Faschingsgesellschaft Knoronia, mit dem ganzen Aufgebot, allen voran Monika Riß, die Präsidentin der Faschingsgesellschft Knoronia. Es folgten Garden, mit den Kids, Girlies und Teenies in ihren glitzernden Kostümen. Auch die Burgauer Handschuhmacher musste man nicht erst suchen, die mit ihren Instrumenten aufspielten und für heitere Stimmung sorgten. Wer am Samstag nch Unterknöringen gekommen war, erlebte einen abwechslungsreichen Umzug mit farbenfrohen Fußgruppen, Fanfarenzügen und akrobatisch tanzenden Garden. Nach 36 Fußgruppen wurde es dann noch lauter: Ab dann starteten die Motivwagen mit ihren lauten Musikboxen und die dazugehörigen Gruppen. Gut gestaltet und organisiert war der Gaudiwurm in Knöringen. Die beiden Zugbeauftragten, Josef Sailer und Philipp Schmid, sorgten für einen reibungslosen Umzugsablauf.

Nach dem Umzug ging die Faschingsparty weiter

Die Knöringer läuten mit ihrem Gaudiwurm die letzten närrischen Tage der fünften Jahreszeit ein. Vor allem mit dem Wetter hatten die Umzugsgestalter von der Faschingsgesellschaft Knoronia Glück. Das war die wohl im Vorfeld größte Sorge, die sich breitgemacht hatte. Doch zur Freude aller Närrinnen und Narren blieb der Regen aus, und auch pfeifender Wind hielt sich in Grenzen. Sichtlich froh war die Knoronia-Präsidentin Monika Riß also mit dem Gaudizug am Samstag, als sie lächelte und die Sonne durch den verhangenen Himmel immer wieder mal durchspitzelte. "Wir haben gute Stimmung, tolle Fußgruppen, gute Motivwagen und Tausende von Besuchern – und das Wetter hält. Was wollen wir mehr?" Riesenstimmung gab es nach dem Faschingsumzug nicht nur auf den Knöringer-Straßen und Lokalitäten, sondern auch im Knoronia-Zelt mit DJ Funzo, bei der Faschingsparty, am Kirchplatz. Die lustige Narrenschar machte so richtig Stimmung auf der Party. Auch im Vereinsheim war familiäres Faschingstreiben angesagt, mit Sitzgelegenheit, ging es hoch her, dort gab es Kaffee und Kuchen und einige Schmankerl.