Grüne wollen viele Probleme vor allem im ländlichen Raum lösen

Zum Endspurt im Wahlkampf besuchte die Grünen-Landesvorsitzende Eva Lettenbauer Mitstreiter im Schlössle Unterknöringen.

Es gibt zuhauf drängende Fragen für den ländlichen Raum: Wie können die Menschen mobiler werden? Wo bekommen sie billigen Strom her? Wie kommen sie an schnelles Internet? Eva Lettenbauer, Grünen-Landesvorsitzende in Bayern, betont: „Wir Grünen haben die Antworten auf diese Fragen.“ In den vergangenen Jahren habe die CSU die Probleme auf dem Land immer größer werden lassen, statt sie zu lösen. Zeit also für einen Wechsel, an dem Lettenbauer und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Kreisverband Günzburg in den vergangenen Wochen im Wahlkampf gearbeitet haben.

Zum politischen Austausch im Schlössle in Unterknöringen kamen auch Landtags-Direktkandidatin Silvera Schmider und Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer, der für den Stimmkreis Augsburg-Land-Süd kandidiert, aber ebenfalls im Landkreis Günzburg zu Hause ist. „Wie beim Sport werden wir am Schluss noch mal alles geben“, so Deisenhofer, der sich im Landtag vor allem für eine faire Familienpolitik einsetzen und die Energiewende vorantreiben will.

Die Grünen haben eine "gefährliche Stimmung" ausgemacht

Harald Lenz, Direktkandidat für den Stimmkreis Günzburg bei der Bezirkswahl, macht sich indes für die Pflege stark und unterstrich, wie wichtig die Bezirkstage sind: „Wir sind ganz nah dran an den Menschen“, so Lenz. Nah an den Menschen dran waren die Politiker in den vergangenen Wochen auch im Wahlkampf, der aus Sicht der Grünen bedauerlicherweise auch von Anfeindung und Hetze geprägt war. „Diese Stimmung ist gefährlich, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Grünen Demokratie und Anstand hochhalten“, sagte Schmider.

Ihre Partei hat für die Zukunft auf dem Land klare Vorstellungen: Geld für den ÖPNV statt für weitere Straßen, billige Energie aus Sonne und Wind statt Öl, Gas und damit verbundene Kostenfallen. Gerade beim mobilen Arbeiten brauche es außerdem ein zuverlässiges Internet- und Mobilfunknetz statt nur leerer Versprechungen, dass sich bald etwas ändern werde. „Diese folgenlosen Ankündigungen führen zu Politikverdrossenheit bei den Menschen“, so Lettenbauer, die überzeugt ist: „Am Ende siegen die, die nicht nur poltern, sondern tatsächlich Vorschläge haben.“ (AZ)