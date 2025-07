Leistungsprüfung bei der Feuerwehr Unterknöringen

Jeweils zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Unterknöringen traten vor kurzem zur Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ an. Zuvor wurden die relevanten Tätigkeiten, beispielsweise verschiedene Knoten und Stiche, das Kuppeln der Saugleitung sowie die Zusatzaufgaben, fleißig geübt, was sich auch am Tag der Abnahme auszahlte. Alle dreißig Teilnehmer konnten am Prüfungstag trotz teils ungünstigen Witterungsbedingungen ihr Wissen unter Beweis stellen und wurden mit Abzeichen belohnt. Hierbei absolvierten ein Aktiver und vier Jugendliche die Stufe 1 (Bronze), welche eine solide Grundlage für die MTA (Modulare Trupp Ausbildung) darstellt. Außerdem wurde die Prüfung zur Stufe 2 (Silber) von acht, Stufe 3 (Gold) von zehn und Stufe 5 (Gold/grün) von fünf Feuerwehrleuten abgelegt. Die höchste Stufe, Stufe 6 (Gold/rot) wurde von zwei Feuerwehrmännern gemeistert.

