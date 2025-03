Neue Impulse für Vermieter von Ferienwohnungen in Bayerisch-Schwaben

Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Günzburger Landurlaub in Unterknöringen ging es neben den Vereinsregularien um die nach Corona wieder in Schwung gekommenen Vermietung, um die Gestaltung der Zukunft. Darauf wies der Vorstand Josef Wiedemann hin. Die neue Homepage des Vereins wurde wie geplant unter den erwarteten Kosten realisiert.

Aktuell muss sich der Verein weiterhin mit der Werbung für die Mitglieder befassen und dabei auch die neuen Aspekte von Künstlicher Intelligenz im Marketing beachten. In unserer Region schließen sich drei von sieben Landkreisen, in denen der Verein Mitglieder hat, für das Tourismusmarketing unter dem Thema Radeln und Wandern zusammen. Darauf muss der Verein seinen Blick in Zukunft richten. Da Radler in der Regel Wege und Ziele suchen, müssen sich die Mitglieder ebenso darauf einstellen.

Unsere Region ist reich an Kulturgütern, die immer ein Ziel für eine Tour bilden können. Darum waren Gaby Fischer und Jürgen Gleixner vom Kulturamt der Stadt Günzburg zu einem Vortrag zum Thema Kultur und Ziele eingeladen. Sie zeigten anhand von kleinen Beispielen auf, an welchen Stellen es Ziele geben kann. Aktuell beginnen schon die Planungen für die Landesgartenschau 2029 in Günzburg. Schon im Vorfeld wird sie Ziele für Radler bieten.

Die weitere Diskussion zeigte, dass die Mitglieder in den für die Zielgruppe Radtouristen wichtigen Medien präsent sein müssen. Als Beispiel wurde die App Komoot als Routenplaner für Radtouristen genannt. Darauf wird die Vereinsarbeit in den nächsten Monaten mit Stammtischen eingestellt werden. Dabei sind auch gern neue Mitglieder willkommen. Der Günzburger Landurlaub e. V. ist ein Zusammenschluss von Anbietern von Ferien auf dem Land und Bauernhof. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Werbung für Urlaub in Bayerisch-Schwaben zu machen und seine Betriebe in der Arbeit mit den Gästen zu unterstützen, mehr dazu unter www.guenzburger-landurlaub.de

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.