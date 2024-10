Neuwahlen bei der FG Knoronia

Bei der Mitgliederversammlung Ende September der FG Knoronia im Vereinsheim in Unterknöringen standen unter anderem der Jahresbericht, Kassenbericht, Neuwahlen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Die gesamte Vorstandschaft und die Kassiererin wurden durch die Anwesenden entlastet. Bei den Neuwahlen gab es Veränderungen. Als Präsidentin fungiert weiterhin Monika Riß, neue Vizepräsidenten sind Philipp Schmid und Michael Spring. Weiterhin wurden Gabriele Deininger als Kassiererin und Karin Buhl als Schriftführer in ihrem Amt bestätigt. Weitere Beisitzer sind: Sandra Blösch, Nicole Eser, Andreas Ganser, Annemarie Ganser, Sabrina Gerstmayer, Kathrin Schmid und Kai Fleiner. Der bisherige Vizepräsident Seppi Sailer gab nach 35 aktiven Jahren im Verein das Amt an die jüngere Generation weiter. Er gab zum Abschluss noch einen kurzen Rückblick auf die vergangenen Jahre und wurde mit einem Geschenkkorb in den „Vereinsruhestand“ verabschiedet. Wird aber trotzdem noch die neuen Vizepräsidenten in der Anfangszeit unterstützen. Geehrt wurden für 11 Jahre Zugehörigkeit im Verein Thorsten und Kevin Meißner-Seidel und für 22 Jahre Karin Buhl.

