Tanne stürzt auf Wohnhaus: Warum die Feuerwehr den Baum nicht beseitigt

Nachdem in der Nacht auf Montag bereits ein umgestürzter Baum in Günzburg drei Autos beschädigt hatte, hinterließ das Gewitter am Montagvormittag weitere Schäden. Die Freiwillige Feuerwehr Reisensburg wurde gegen 12.30 Uhr von der Integrierten Leitstelle Donau-Iller zu einem Einsatz in einem Wohngebiet im Günzburger Ortsteil Reisensburg gerufen.

Freiwillige Feuerwehr Reisensburg mit 18 Kräften vor Ort

Vermutlich durch das Unwetter, teilt die Feuerwehr mit, ist in der Straße An der Schäferwiese eine rund acht Meter hohe Tanne entwurzelt worden. Der Baum stürzte daraufhin auf das Dach des dazugehörenden Wohnhauses. Verletzt wurde niemand.

Nach rund 30 Minuten rückten die Einsatzkräfte schon wieder ab. Laut Feuerwehr habe keine akute Gefahr bestanden – weder für das Gebäude, noch für die Allgemeinheit. Sie informierte die Hauseigentümer, dass die Beseitigung der Tanne von einer Fachfirma übernommen werden müsste. Das sei in so einem Fall üblich, erklärt die Feuerwehr auf Nachfrage. Wenn keine Gefahr für Personen oder Gegenstände bestünde, sei die Feuerwehr dazu angehalten, die Beseitigung zum Beispiel einer Fachfirma zu überlassen. (AZ)