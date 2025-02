Junge Talente glänzen beim Concertino-Wettbewerb

Beim diesjährigen Concertino-Wettbewerb des ASM konnten junge Musikerinnen und Musiker der Musikschule Gundremmingen, Offingen, Rettenbach mit herausragenden Leistungen glänzen. Besonders stolz ist die Musikschule auf Martha Littwin (Querflöte) und Felix Wiedemann (Posaune), die sich den Titel der Verbandssieger sicherten und sowohl die Jury als auch das Publikum mit ihren Darbietungen begeisterten. Felix Wiedemann zeigte nicht nur technisches Können, sondern auch eine beeindruckende musikalische Ausdruckskraft. „Es war ein unvergessliches Erlebnis, auf der Bühne zu stehen und meine Musik mit anderen zu teilen“, sagte Felix nach der Preisverleihung – und das spiegelte sich auch in seiner Performance wider. Neben Martha Littwin fielen auch andere Teilnehmerinnen mit der Querflöte mit ihren beeindruckenden Leistungen positiv auf: Insgesamt wurden fünf Auszeichnungen vergeben, die die Vielfalt und das hohe Niveau der musikalischen Talente der Musikschule widerspiegeln. So konnten auch Amelie Bühler und Felizitas Girlich eine Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Nürnberg erreichen, wo sie gemeinsam mit den Verbandssiegern antreten werden. Zudem erhielt Zoe Baumeister für ihre Darbietung mit 92 Punkten ebenfalls eine Auszeichnung. Ein großer Garant für den Erfolg sind die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule: Renate Schmucker war gleich mit sechs Schülerinnen beteiligt, die alle eine Auszeichnung erhielten. Auch einen großartigen Beitrag leistete Gabriella Türk als Korrepetitorin am Klavier für alle Teilnehmer.

Musikschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auszeichnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundremmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis