Vandalismus in Günzburg: Unbekannter reißt Außenspiegel von geparktem Auto

Günzburg

Unbekannter reißt Außenspiegel von geparktem Auto in Günzburg

Einem Ford Fiesta, der in der Parkstraße abgestellt worden war, ist von Samstag auf Sonntag ein Außenspiegel abgerissen worden. Wer hat etwas beobachtet?
    Ein grauer Kleinwagen ist am Wochenende in Günzburg beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
    Ein grauer Kleinwagen ist am Wochenende in Günzburg beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein unbekannter Täter hat von Samstag auf Sonntag in der Parkstraße in Günzburg einen grauen Ford Fiesta beschädigt. An dem Auto wurde nach Angaben der Polizei der rechte Außenspiegel abgerissen, wobei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zur Tat unter folgender Telefonnummer entgegen: 08221/9190. (AZ)

