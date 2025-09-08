Unbekannter reißt Außenspiegel von geparktem Auto in Günzburg

Ein unbekannter Täter hat von Samstag auf Sonntag in der Parkstraße in Günzburg einen grauen Ford Fiesta beschädigt. An dem Auto wurde nach Angaben der Polizei der rechte Außenspiegel abgerissen, wobei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise zur Tat unter folgender Telefonnummer entgegen: 08221/9190. (AZ)

