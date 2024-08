Fensterscheibe von Fitnessstudio eingeschlagen

Der Polizeiinspektion Günzburg wurde eine Sachbeschädigung an einem Fitnessstudio in der Marktstraße in Ichenhausen gemeldet. Durch einen unbekannten Täter wurde eine Scheibe des Studios beschädigt. Laut dem Inhaber soll sich die Tat in der Nacht vom Samstag auf Sonntag ereignet haben.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Rufnummer 08221/ 919-0 zu melden. (AZ)