Verkäuferin verletzt: Flüchtiger Ladendieb schubst Mitarbeiterin in Violastraße

Günzburg

Flüchtiger Ladendieb: Als Verkäuferin ihn anspricht, schubst er sie

Ein Kunde soll sich verdächtig verhalten haben. Als er im Laden darauf angesprochen wird, schubst er die Verkäuferin, diese stürzt und verletzt sich leicht.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in der Violastraße.
    Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in der Violastraße. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    In einem Verbrauchermarkt in der Violastraße ist es am Mittwochabend zu einem versuchten Ladendiebstahl gekommen. Das schildert die Polizei Günzburg. Als ein verdächtiger Kunde von einer Verkäuferin gebeten wurde, den Inhalt seiner Tasche zu zeigen, soll er die Frau zur Seite geschubst und ohne das Diebesgut geflüchtet ein. Die Angestellte wurde laut den Beamten bei dem Sturz leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

