Verkaufsautomaten im Landkreis Günzburg: 24h Snacks, Getränke und mehr

Landkreis Günzburg

Snacks, Hundefutter und Kondome: Automaten erobern den Landkreis Günzburg

Zwei Frauen aus Münsterhausen und Offingen erzählen, wie sie seit Februar nebenberuflich Snack-Automaten betreiben. Sieht so die Zukunft der Dorfläden aus?
Von Lukas Hesse
    • |
    • |
    • |
    An der Ortseinfahrt von Schnuttenbach steht ein Snack-Automat von Lucia Herzig. Die nebenliegende Schreinerei Wörz hat ihn mit Holz verkleidet.
    An der Ortseinfahrt von Schnuttenbach steht ein Snack-Automat von Lucia Herzig. Die nebenliegende Schreinerei Wörz hat ihn mit Holz verkleidet. Foto: Lukas Hesse

    Die Münze klimpert, der Automat surrt, dann dreht sich wie in Zeitlupe die Spirale. Endlich fällt das ersehnte Produkt ins Abholfach. Wenn es schnell gehen muss und die Läden schon zu haben, sind rund um die Uhr geöffnete Verkaufsmaschinen für viele praktisch. Nach Kaugummi- und Zigarettenautomaten nutzten sie zunächst vor allem Landwirte, um Personal für einen Hofladen zu sparen. Milch, Kartoffeln und Eier gibt es im Landkreis schon seit Längerem in Selbstbedienung zu kaufen. Seit einigen Jahren bieten auch Metzgereien ihre Produkte in Automaten an und erst vor Kurzem eröffnete die Obere Apotheke in Günzburg eine „Abholtheke“.

