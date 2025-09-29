Snacks, Hundefutter und Kondome: Automaten erobern den Landkreis Günzburg

Die Münze klimpert, der Automat surrt, dann dreht sich wie in Zeitlupe die Spirale. Endlich fällt das ersehnte Produkt ins Abholfach. Wenn es schnell gehen muss und die Läden schon zu haben, sind rund um die Uhr geöffnete Verkaufsmaschinen für viele praktisch. Nach Kaugummi- und Zigarettenautomaten nutzten sie zunächst vor allem Landwirte, um Personal für einen Hofladen zu sparen. Milch, Kartoffeln und Eier gibt es im Landkreis schon seit Längerem in Selbstbedienung zu kaufen. Seit einigen Jahren bieten auch Metzgereien ihre Produkte in Automaten an und erst vor Kurzem eröffnete die Obere Apotheke in Günzburg eine „Abholtheke“.
Landkreis Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden