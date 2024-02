Verkehrspolizei kontrolliert an A8: Mehrere Fahrer ohne Erlaubnis unterwegs

Am Mittwoch haben Beamte der Verkehrspolizei an der A8 bei Leipheim und Burgau Fahrzeuge und deren Halter kontrolliert. Es gab mehrere Verstöße.

Bei zwei Kontrollen am Mittwoch an der A8 Rastanlage Leipheim haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg (VPI) festgestellt, dass mehrere Fahrer ohne die notwendige Fahrerlaubnis unterwegs waren. So wurde nachmittags ein in Deutschland lebender 45-jähriger Rumäne, der mit einem Lkw unterwegs war, zur Kontrolle angehalten. Er zeigte hierbei einen moldauischen Führerschein vor. Da der Rumäne aber schon länger als ein halbes Jahr in Deutschland wohnhaft war, hätte er diesen Führerschein in eine deutsche Fahrerlaubnis umwandeln lassen müssen, so der Bericht der VPI. Gegen Mitternacht ist dann der Fahrer eines rumänischen Kleintransporters angehalten worden. Ermittlungen ergaben hier, dass gegen den 28-jährigen ein Fahrverbot bestand.

An der A8 bei Burgau fällt ein Fahrer mit falscher Fahrzeugklasse auf

Bei einer anderen Kontrolle am frühen Abend an der Rastanlage Burgauer See stellten die Verkehrspolizisten bei einem 25-Jährigen fest, dass dieser mit seinem Fahrzeuggespann aufgrund der zulässigen Gesamtmasse von Pkw und Anhänger die Klasse BE benötigt hätte, aber nur B besaß. Der Halter beider Fahrzeuge saß auf dem Beifahrersitz und wurde dann laut Polizeibericht auch gleich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beschuldigt. Bei allen untersagten die Beamten die Weiterfahrt, bis ein Fahrer mit einem passenden Führerschein zur Kontrollstelle kam. Gegen alle Personen leiteten die Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis beziehungsweise trotz Fahrverbots ein. Wie sich ebenfalls am Donnerstag herausstellte, war der Fahrer eines Lkw, der vor mehreren Wochen auf der B16 wegen zu hoher Geschwindigkeit gemessen und fotografiert wurde, ebenfalls ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Auch gegen diesen 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)