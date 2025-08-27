Icon Menü
Verkehrskontrollen an der A8: Fahrer ohne gültigen Führerschein erwischt

Leipheim

Verkehrskontrollen an der A8: Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt

Die Verkehrspolizei hielt an der A8 einen 24-Jährigen und einen 33-Jährigen an. Letzterer fiel bereits mehrfach auf, weil er ohne Führerschein unterwegs war.
    •
    •
    •
    Die Verkehrspolizei Günzburg führte an der A8 bei Leipheim eine Verkehrskontrolle durch.
    Die Verkehrspolizei Günzburg führte an der A8 bei Leipheim eine Verkehrskontrolle durch. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    An der A8 bei Leipheim hat die Verkehrspolizei am Mittwochnachmittag mehrere Kontrollen durchgeführt. Demnach stellte sie bei einem 24-Jährigen fest, der mit einem Fahrzeuggespann unterwegs war, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hatte. Für die Kombination seines Lkw und des Anhängers hätte er die Klasse BE benötigt, da die zulässige Gesamtmasse des Gespanns bei 6000 Kilogramm lag, heißt es. Der Mann habe jedoch lediglich die Führerscheinklasse B vorweisen können. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und seine Weiterfahrt wurde unterbunden.

    Verkehrskontrollen bei Leipheim: Fahrer ohne gültige Erlaubnis und wiederholte Verstöße aufgedeckt

    Im Rahmen einer weiteren Kontrolle eines 33-jährigen Autofahrers, welcher wegen Telefonierens während der Fahrt angehalten wurde, konnten die Polizisten bei einer Datenabfrage feststellen, dass dem Mann die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen worden war. Zudem wurde bekannt, dass der 33-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Nun wird gegen den Mann erneut wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. (AZ)

