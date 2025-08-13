Verkehrspolizei Günzburg stoppt erneut Sattelzug wegen mangelnder abfallrechtlicher Kennzeichnung

Nachdem am Montag die Verkehrspolizei Günzburg einer 53-jährigen Berufskraftfahrerin mangels gültiger Fahrerlaubnis die Weiterfahrt unterbunden hatte, wurde ein Ersatzfahrer am Dienstag mittels eines auf Tour befindlichen Sattelzuges derselben Firma zum Abstellort gebracht. Laut Polizeibericht kam der Sachbearbeiter der Verkehrspolizei zum Fahrzeug hinzu, um die noch sichergestellten Ladungsdokumente an den Ersatzfahrer zu übergeben. Hierbei stellte er bei dem ankommenden Sattelzug fest, dass dieser, wie der am Vortag kontrollierte Transporter, nicht wie vorgeschrieben abfallrechtlich gekennzeichnet war. Neben der Übergabe der Papiere eröffnete der Verkehrspolizist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Abfallverbringungsgesetz gegen das Unternehmen. Er behielt eine dreistellige Sicherheitsleistung ein und unterband auch bei diesem Transporter die Weiterfahrt, bis er korrekt gekennzeichnet war. (AZ)

