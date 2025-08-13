Icon Menü
Verkehrspolizei Günzburg stoppt erneut Sattelzug wegen abfallrechtlicher Missachtung

Leipheim

Verkehrspolizei Günzburg stoppt erneut Sattelzug wegen mangelnder abfallrechtlicher Kennzeichnung

In Leipheim kam es zu einem weiteren Zwischenfall an einem Sattelzug. Die Verkehrspolizei musste erneut eingreifen und Maßnahmen gegen das Unternehmen ergreifen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei stoppte erneut den Sattelzug eines Unternehmens.
    Die Polizei stoppte erneut den Sattelzug eines Unternehmens. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Nachdem am Montag die Verkehrspolizei Günzburg einer 53-jährigen Berufskraftfahrerin mangels gültiger Fahrerlaubnis die Weiterfahrt unterbunden hatte, wurde ein Ersatzfahrer am Dienstag mittels eines auf Tour befindlichen Sattelzuges derselben Firma zum Abstellort gebracht. Laut Polizeibericht kam der Sachbearbeiter der Verkehrspolizei zum Fahrzeug hinzu, um die noch sichergestellten Ladungsdokumente an den Ersatzfahrer zu übergeben. Hierbei stellte er bei dem ankommenden Sattelzug fest, dass dieser, wie der am Vortag kontrollierte Transporter, nicht wie vorgeschrieben abfallrechtlich gekennzeichnet war. Neben der Übergabe der Papiere eröffnete der Verkehrspolizist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Abfallverbringungsgesetz gegen das Unternehmen. Er behielt eine dreistellige Sicherheitsleistung ein und unterband auch bei diesem Transporter die Weiterfahrt, bis er korrekt gekennzeichnet war. (AZ)

