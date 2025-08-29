Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsunfälle in Leipheim und Günzburg: Polizei meldet Verletzte und Sachschäden

Landkreis Günzburg

Unfall mit E-Scooter-Fahrer in Günzburg: Eine verletzte Person und 2500 Euro Schaden

Am Donnerstag ereigneten sich in Günzburg und Leipheim zwei Verkehrsunfälle. Beide Male wurden Personen leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizeiinspektion Günzburg musste am späten Donnerstag zweimal zu Verkehrsunfällen anrücken.
    Die Polizeiinspektion Günzburg musste am späten Donnerstag zweimal zu Verkehrsunfällen anrücken. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg und in Leipheim ist es am Donnerstag zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, wobei sich laut Polizeibericht Personen leicht verletzten. Zunächst ist in Leipheim eine 24-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem Auto auf der Riedheimer Straße hinter einer 40-jährigen Pkw-Fahrerin gefahren. Als Letztere verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr die 24-Jährige auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dadurch verletzte sich die 40-Jährige laut den Beamten leicht. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

    29-jähriger E-Scooter-Fahrer kommt ins Krankenhaus

    Unabhängig davon ist gegen 19.30 Uhr in Günzburg ein 29-Jähriger mit seinem E-Scooter auf der Dillinger Straße in Richtung B16 entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wechselte er die Seite der Fahrbahn. Dabei touchierte ihn eine von hinten kommende Pkw-Fahrerin. Rettungskräfte lieferten den 29-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus ein. Die Polizei schätzt den Sachschaden insgesamt auf rund 2500 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden