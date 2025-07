Verkehrsunfall in Burgau: leicht verletzte Person und hoher Sachschaden

In Burgau ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-Jähriger gegen 18 Uhr auf der Josef-Zech-Straße und wollte in den Zollberg einbiegen. Dabei habe er eine Autofahrerin übersehen, die den Zollberg in Richtung Großanhausen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus war jedoch laut Polizei nicht notwendig. Der Pkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von jeweils rund 10.000 Euro. Die Feuerwehr Unterknöringen übernahm die Verkehrsregelung und Absicherung der Unfallstelle. (AZ)

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis