43-Jähriger musste nach Autounfall schwer verletzt ins Krankenhaus

In Offingen hat sich am vergangenen Montagabend ein Verkehrsunfall ereignet, wobei sich eine Person schwer verletzte und ein hoher Sachschaden entstand. Laut Polizeibericht war ein 43-Jähriger in seinem Pkw gegen 17 Uhr auf der Günzburger Straße in südlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Einmündung in die Remsharter Straße überholte er den vor ihm fahrenden Pkw eines 63-Jährigen. Laut den Beamten kam er beim Einscheren unmittelbar vor der Verkehrsinsel nach rechts von der Straße ab, fuhr über den Gehweg und angrenzende Sträucher. Er landete in einem Carport auf einem angrenzenden Grundstück. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 15.000 Euro. (AZ)

