Fahrerin entscheidet sich kurzfristig um und verletzt sich leicht

Am Dienstagmorgen ist es in der Heidenheimer Straße/Lochfelbenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das unfallverursachende Fahrzeug zeigte laut Polizeibericht zunächst einen Abbiegevorgang an, weshalb ein 47-Jähriger mit seinem Fahrzeug in den Kreuzungsbereich einfuhr. Da die 31-jährige Fahrerin laut Polizei kurzfristig entschied, doch geradeaus zu fahren, kam es schließlich im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen jeweils ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die 31-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen vorsorglich in eine nahegelegene Klinik gebracht. (AZ)

