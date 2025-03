12.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Am Donnerstag hat sich in Gundremmingen ein Verkehrsunfall mit etwa 12.000 Euro Sachschaden ereignet. Gegen 8.40 Uhr war eine 74-Jährige mit ihrem Pkw aus Offingen kommend auf der Kreisstraße in nordöstlicher Fahrtrichtung unterwegs, meldet die Polizei in ihrem Pressebericht. Beim Linksabbiegen in die bevorrechtigte Staatsstraße in Richtung Gundremmingen habe sie einen von rechts kommenden Sattelzug übersehen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand kein Personenschaden. (AZ)

Vorfahrtsmissachtung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundremmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis