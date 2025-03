Zwei leicht Verletzte nach Unfall in Gundremmingen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat sich in Gundremmingen ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignet. Laut Polizei war eine 22-Jährige gegen 2 Uhr mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße von Offingen in Richtung Gundremmingen unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Unaufmerksamkeit überfuhr sie die Verkehrsinsel an der Einmündung zur Staatsstraße, berichten die Beamten. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn und kam im gegenüberliegenden Acker zum Stillstand. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 9500 Euro. (AZ)

