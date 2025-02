Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden

In Rettenbach ist es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Laut Polizei war eine 69-Jährige mit ihrem Pkw auf der Straße zwischen Burgau und Offingen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung nach Remshart hielt sie an, um nach links abzubiegen. Eine 28-jährige Frau, die hinter ihr fuhr, bemerkte das zu spät und fuhr der 69-Jährigen auf. Letztere erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt rund 17.000 Euro. (AZ)

