Verletzte und hoher Schaden nach Unfall auf der A8 zwischen Burgau und Günzburg

Auf der A8 bei Burgau ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Unfall zwischen einem VW-Kleintransporter und einem Sattelzug gekommen. Die beiden Fahrzeuge waren nach Angaben der Polizei gegen 3.40 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Burgau und Günzburg unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam, bei dem Menschen verletzt wurden. Nach dem Zusammenstoß kam der Kleintransporter bei der Ausfahrt Günzburg an der B16 zum Stillstand. Der Unfall verursachte einen geschätzten Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro. Die genauen Umstände des Unfalls sind bislang noch unklar. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/919311. (AZ)

