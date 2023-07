Lektüre gefällig? Hier gibt's zwei Bücher des Heidenheimer Trainers Frank Schmidt

Wir verlosen zwei handsignierte Autobiografien von Trainer Frank Schmidt, der soeben mit dem 1. FC Heidenheim in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist.

Als Spieler war Frank Schmidt einer, den man wohl als Wandervogel bezeichnen würde. Nur bei Alemannia Aachen hielt er länger aus – und beim 1. FC Heidenheim, zunächst als Fußballer und danach als Fußballtrainer. Dort hat er vor wenigen Wochen mit Beharrlichkeit und unerschütterlichem Selbstbewusstsein seinen Traum verwirklicht: Der dienstälteste Trainer einer Mannschaft in der 1. oder 2. Liga ist mit den Heidenheimern in die Bundesliga aufgestiegen.

In seinem vor Kurzem erschienenen Buch Unkaputtbar (Murmann Verlag, 24 Euro) erzählt Schmidt über die verrückte Rückrunde der Zweitliga-Saison 22/23, aber auch, wie er Fußball spielen lässt und was ihm der 1. FC Heidenheim bedeutet. Die glücklichen und traurigen Augenblicke in seinem Leben werden ebenfalls beschrieben.

Der Verlag stellt unserer Redaktion drei von Schmidt handsignierte Exemplare zur Verfügung. Zwei verlosen wir jetzt, das dritte wird zu einem späteren Zeitpunkt versteigert.

Was Sie tun müssen, um zu gewinnen

Sie wollen ein Buch? Dann schicken Sie uns bitte bis Mittwoch, 19. Juli, eine Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de und nennen Sie einen Grund, warum ausgerechnet Sie die Autobiografie haben möchten. (AZ)

Lesen Sie dazu auch