Sprachtests werden verpflichtend: So reagieren Kitas im Kreis Günzburg

In Bayern müssen Kitakinder künftig vor der Vorschule einen Sprachtest ablegen. Ziel ist es, herauszufinden, welche Kinder vor dem Übergang in die Schule noch Defizite und damit einen Förderbedarf aufweisen. Bis Ende Januar testen die Kitas im Landkreis Günzburg alle Kinder, die 2026 in die Schule kommen werden. Im März legen die Kinder, bei denen ein Förderbedarf festgestellt wurde, einen weiteren Test an Schulen ab. Die Kita-Leitungen des Landkreises äußern jedoch einige Bedenken.

