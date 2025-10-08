Versuchter Diebstahl in Günzburger Supermarkt

Ein 37-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in Günzburg versucht, Ware aus einem Supermarkt zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann von dem Mitarbeiter eines Verbrauchermarkts in der Augsburger Straße dabei beobachtet, wie er von mehreren Artikeln die Etiketten entfernte. Zudem hätte der 37-Jährige zwei Schirmmützen und eine Jacke getragen, die im Eigentum des Supermarkts standen. In einer ebenfalls gestohlenen, mitgeführten Sporttasche hatte der Mann weiteres Diebesgut bei sich. Außerdem entwendete er laut Polizei die Handtasche einer 84-jährigen Kundin aus deren Einkaufswagen. Noch im Laden hätte der Tatverdächtigte die Handtasche der Kundin entleert und daraus deren Mobiltelefon entnommen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort stellte die Polizei fest, dass der 37-Jährige mit einem vermutlich ebenfalls gestohlenen Fahrrad zum Verbrauchermarkt fuhr. Gegen den Tatverdächtigen wurden in der Folge mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und sämtliches Diebesgut sichergestellt. (AZ)

