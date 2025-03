Versuchter Einbruch in Bibertal: Wer hat etwas beobachtet?

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr und Mittwoch, 6 Uhr hat eine bislang unbekannte Täterschaft versucht, sich gewaltsam Zugang zu einem Anwesen in der Römerstraße zu verschaffen. Der oder die Täter versuchten laut Polizeibericht, die Haustüre unter Anwendung von Gewalt aufzubrechen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, wurde jedoch nicht unerheblich beschädigt, teilt die Polizei mit. Den an der Türe entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

