Versuchter Einbruch in Burgau: Täter wollte Fenster aufhebeln

In Burgau hat ein bislang unbekannter Täter versucht, in ein Gebäude in der Stadtstraße einzubrechen. Laut Polizei ereignete sich der Einbruchsversuch zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag. Ein Fenster an der Gebäuderückseite weist Hebelspuren auf, so die Polizei. Sie vermutet, dass der Täter versuchte, das Fenster mit einem Schraubenzieher aufzubrechen. Das gelang ihm jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)

