Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Versuchter Telefonbetrug in Burgau: 74-Jähriger schützt sich vor falschem Microsoft-Mitarbeiter

Burgau

74-Jähriger fällt auf falschen Microsoft-Mitarbeiter herein

Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter: Ein Mann aus dem Burgauer Umkreis wurde Opfer eines Betrugsversuchs. Durch schnelles Handeln konnte er Schlimmeres verhindern.
    • |
    • |
    • |
    Glück im Unglück hatte der 74-Jährige aus dem Burgauer Umkreis: Trotz Datenweitergabe entstand ihm kein finanzieller Schaden.
    Glück im Unglück hatte der 74-Jährige aus dem Burgauer Umkreis: Trotz Datenweitergabe entstand ihm kein finanzieller Schaden. Foto: Wolf von Dewitz, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstagnachmittag hat ein 74-jähriger Mann bei der Burgauer Polizei Anzeige erstattet, nachdem ihn eine unbekannte Person angerufen hatte. Diese gab sich laut Polizeibericht als Mitarbeiter des Supports von Microsoft aus und erklärte dem Mann, dass es mit seinem Computer Probleme gäbe. Im Verlauf der vermeintlichen Problemlösung erfragte er die Kontodaten des Angerufenen, welche dieser herausgab. Nach dem Anruf kamen dem Mann jedoch Zweifel, sodass er umgehend bei der Bank sein Konto sperren ließ. Finanziellen Schaden erlitt der Mann somit nicht. Die Beamten der Polizei Burgau weisen darauf hin, am Telefon keine persönlichen Daten oder gar Bankdaten herauszugeben. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden