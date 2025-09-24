74-Jähriger fällt auf falschen Microsoft-Mitarbeiter herein

Am Dienstagnachmittag hat ein 74-jähriger Mann bei der Burgauer Polizei Anzeige erstattet, nachdem ihn eine unbekannte Person angerufen hatte. Diese gab sich laut Polizeibericht als Mitarbeiter des Supports von Microsoft aus und erklärte dem Mann, dass es mit seinem Computer Probleme gäbe. Im Verlauf der vermeintlichen Problemlösung erfragte er die Kontodaten des Angerufenen, welche dieser herausgab. Nach dem Anruf kamen dem Mann jedoch Zweifel, sodass er umgehend bei der Bank sein Konto sperren ließ. Finanziellen Schaden erlitt der Mann somit nicht. Die Beamten der Polizei Burgau weisen darauf hin, am Telefon keine persönlichen Daten oder gar Bankdaten herauszugeben. (AZ)

