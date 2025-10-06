Vertrauenskasse in Ichenhausen entwendet: Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter in Ichenhausen in der Straße „An der Günz“ die Kasse eines Selbstbedienungsladens gewaltsam aus der Verankerung gerissen und entwendet. Das berichtet die Polizei Günzburg. Dabei entstand ein geringer Sachschaden. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Täter machen können, bittet die Polizei, dies unter der Telefonnummer 08221 919-0 mitzuteilen. (AZ)

