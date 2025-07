Verkehrsunfall mit drei Autos: 83-Jähriger beschleunigt beim Parken

In der Krumbacher Straße ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos gekommen. Wie die Polizei Günzburg berichtet, wollte ein 83-Jähriger mit seinem Pkw entlang der Krumbacher Straße im Kurvenbereich zur Heinrich-Sinz-Straße parken. Aus bislang ungeklärten Gründen beschleunigte er und schob den vor ihm parkenden Pkw über die kreuzende Rohrer Straße, wobei der vordere Pkw mit einem weiteren, die Rohrer Straße ordnungsgemäß befahrenden, Pkw touchierte. An allen drei Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde durch den Unfall jedoch niemand. Aufgrund der Unfallörtlichkeit wurde die Feuerwehr Ichenhausen mit 15 Personen zur Absicherung der Unfallstelle hinzugezogen. Diese sperrten die Ortsdurchfahrt Ichenhausen für die Dauer der Unfallaufnahme auf einer Seite. (AZ)

