Volksfestauftakt in Günzburg 2025: Eindrücke vom Festumzug und Bieranstich am Freitag

Günzburg

Jetzt ist „a‘zapft“: So war der Volksfestauftakt in Günzburg

Das 73. Günzburger Volksfest hat begonnen. In einem festlichen Zug zogen Kapellen, Fahnenabordnungen und Vereine am Freitag durch die Innenstadt.
Von Peter Wieser
    Ein bunter Festzug zog durch die Günzburger Innenstadt.
    Ein bunter Festzug zog durch die Günzburger Innenstadt. Foto: Peter Wieser

    Besseres Wetter hätte man sich nicht wünschen können, fast ein bisschen zu warm war es. Blauer Himmel, die Sonne strahlte und noch mehr strahlten die Gesichter der Menschen, die sich am Freitagnachmittag am Günzburger Schlossplatz eingefunden hatten: die Musikkapellen, die Vereine aus Günzburg und den Stadtteilen mit ihren Fahnenabordnungen – Trachtengruppen, Schützen, genauso die Feuerwehren sowie die Werksfeuerwehr des Bezirkskrankenhauses und viele mehr. Er trage schon seit 1992 bei der Freiwilligen Feuerwehr Denzingen die Fahne, wenn es zum Volksfest gehe, so Fahnenträger Roland Boner. Dann war da noch der blaue Opel Blitz von der Günzburger Radbrauerei mit den Volksfestreferenten Elmar Mannes und Christian Neidl, aus dem später bunte Blumensträuße der Kleingärtner verteilt wurden.

