Eine lange Nacht bei der Landkreis-Volkshochschule

Eine „Lange Nacht der Vhs“ bietet die Volkshochschule im Landkreis Günzburg am Freitag, 17. Oktober, allen Nachtschwärmern im Haus der Bildung in Günzburg. Nachdem die Erwachsenenbildung wieder in das Haus am Dossenbergerhof eingezogen ist, erwartet die Besucher an dem Abend ein vielfältiges Programm rund ums Glück zum Schauen, Hören und Mitmachen. Schnupperkurse, Live-Musik und Kulinarisches machen den Abend zu einem Erlebnis.

Start ist um 18 Uhr: Sandra Parada sinniert mit Märchen und Geschichten über „Glück oder Unglück – wer kann das schon sagen?“ Der Frage „Was ist eigentlich Glück und wussten Sie, dass man Glück nicht erzwingen, aber messen kann?“ stellt sich Thomas Buchmüller in seinem Vortrag „Zum Glück geboren – welch ein Glück“. Dass beim Singen Glückshormone ausgeschüttet werden, ist wissenschaftlich längst erwiesen. Claudia Smalko, Vhs-Außenstellenleiterin in Burgau sowie Mitglied des Vhs-Aufsichtsrats, lädt zum Mitsingen ein. Auch beim Kneipen-Quiz heißt es mitmachen – und gewinnen. Moderator Marc Hettich bringt spannende Fragen aus verschiedenen Bildungsbereichen aus dem Vhs-Kosmos mit.

Brettspiele, Yoga und Glück für die Hosentasche beim Nachtschwärmerabend der Vhs

Ums Mitmachen und Spielen geht es in der Brettspielstube: Netflix und Smartphone bleiben aus, wenn die Besucher in die Welt der Brettspiele eintauchen. Der passionierte Brettspieler Geraldes Pereira-Ferreira hat sich beim jährlichen Spieletag im Forum schon als regelfester „Erklärbär“ bewährt und steht auch bei den Nachtschwärmern mit Spiele-Empfehlungen und Regelhilfe bereit. Das Wohlbefinden von Körper und Geist stellen Renate Haupeltshofer und Sonja Czermin in den Mittelpunkt: Mit Line Dance weckt Renate Haupeltshofer die Lust auf Bewegung und lehrt in der Gruppe rhythmische Schrittfolgen mit viel Spaß. Mit meditativen Übungen aus dem Yoga verbunden mit bewusster Atmung bietet Sonja Czermin „eine kleine Auszeit“.

„Glück to go!“ für die Hosentasche und für alle Lebenslagen gibt es bei Susanne Dorner. Mit „Happy Painting: Glück im Glas“ kann jeder unter ihrer Anleitung Glücksmotive und Botschaften im Miniformat gestalten. „Zum Glück gibt’s KI“ heißt es bei Benjamin Lehner: In einem kleinen Workshop zeigt er praxisnah, wie ChatGPT den beruflichen wie privaten Alltag erleichtern kann. Geschichtliches zum Haus der Bildung zeigt der Kirchenmaler und Restaurator Richard Rau, wenn er einen Blick darauf wirft, wie sich das Dossenbergerhaus von der „Caserne“ bis zum „Haus der Bildung“ verändert hat – und jetzt – welch ein Glück! – der Erwachsenenbildung zur Verfügung steht. Die Treppenhausgalerie im Haus der Bildung schmückt die Ausstellung „Setz Dich und bleib - eine Einladung zur Rast“ mit Fotografien von Nathalie Charlet.

Zum Abschluss gibt es bei der Volkshochschule in Günzburg Poetry-Slam

Den Abschluss bildet die Poetry-Slamerin Janina Weiß. Sie hat sich in Windeseile einen guten Namen in der Poetry-Slam-Szene erarbeitet. Unter anderem war die Münsterhauserin bei der „Poetry für Demokratie“-Veranstaltung dabei, aber auch in Krumbach beim Slam zur Langen Nacht der Demokratie 2024. Ihre Texte bieten viel Gelegenheit zum Schmunzeln, greifen dabei aber zeitgleich gesellschaftlich relevante Themen auf und verpacken diese in kunstvolle Analogien.

Die Vhs bietet dazu durchgehend Kulinarisches und Getränke, ab 22 Uhr begleitet von Live-Musik mit Claudia Smalko. Das detaillierte Programm mit Ablauf ist zu finden auf der Webseite der Volkshochschule. Anmeldung erbeten bei der Vhs im Landkreis Günzburg, Telefon (08221) 3686-0, oder im Internet unter www.vhs-landkreis-guenzburg.de. (AZ)