Volleyball

vor 54 Min.

Jettingen erlebt das erste Schauspiel in der nagelneuen Sporthalle

Plus Mit einer Volleyball-Partie wird die Sporthalle in Jettingen eröffnet. Es ist eine Auszeichnung für ein Aushängeschild des heimischen VfR Jettingen.

Sein 100-jähriges Bestehen feiert der VfR Jettingen in diesem Jahr und was könnte schöner sein, als in diesem Umfeld eine neue Trainings- und Spielstätte zu eröffnen. Zur Einführung der Sporthalle am Schindbühel, so der offizielle Name, steigt ein Freundschaftsspiel zwischen den Drittliga-Volleyballerinnen der DJK Hochzoll und des SV Lohhof II. Los geht’s am Freitag, 8. September, um 19 Uhr. Bereits ab 18 Uhr dürfen die Fans in die Halle strömen und sie aus allen möglichen Winkeln begutachten.

Zwei Jahre Bauzeit und 7,6 Millionen Euro Kosten

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit ist das mit modernster Technik ausgestattete Kleinod nun vollendet; ungefähr 7,6 Millionen Euro hat die Dreifach-Sporthalle gekostet. Dass nun ein Volleyballspiel die erste sportliche Bewährungsprobe darstellt, mag ein Stück weit dem Zufall geschuldet sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

