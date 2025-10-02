Dillinger Straße wird für zwei Nächte gesperrt

Nachdem die Asphaltarbeiten in der Dillinger Straße nun abgeschlossen sind, erfolgt in einem letzten Schritt der Einbau der Asphaltdeckschicht in der Fahrbahn in allen vorangegangenen Bauabschnitten. Das teilt die Stadt Günzburg mit. Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung von Dienstag, 7. Oktober, 17 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 9. Oktober, 6 Uhr, für folgenden Bereich nötig: In der Bahnhofstraße von der Maria-Theresia-Straße bis zur Dillinger Straße und von dort weiter bis zur Augsburger Straße bis Höhe Wilhelm-Lorenz-Weg. Der Einbau der gesamten Asphaltdeckschicht auf der kompletten Strecke in einem Zug führt zu den geringsten Einschränkungen für alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer, so die Stadt. Die Umleitung erfolgt über die Augsburger Straße, B16 und Dillinger Straße. (AZ)

