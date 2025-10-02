Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Vollsperrung der Dillinger Straße: Asphaltarbeiten vom 7. bis 9. Oktober

Günzburg

Dillinger Straße wird für zwei Nächte gesperrt

Die Asphaltarbeiten sind nun abgeschlossen, es folgt der letzte Schritt. In der kommenden Woche soll die Asphaltdeckschicht in die Straße eingebaut werden.
    • |
    • |
    • |
    Ende in Sicht für die Baustelle in der Dillinger Straße.
    Ende in Sicht für die Baustelle in der Dillinger Straße. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Nachdem die Asphaltarbeiten in der Dillinger Straße nun abgeschlossen sind, erfolgt in einem letzten Schritt der Einbau der Asphaltdeckschicht in der Fahrbahn in allen vorangegangenen Bauabschnitten. Das teilt die Stadt Günzburg mit. Aus diesem Grund ist eine Vollsperrung von Dienstag, 7. Oktober, 17 Uhr, bis voraussichtlich Donnerstag, 9. Oktober, 6 Uhr, für folgenden Bereich nötig: In der Bahnhofstraße von der Maria-Theresia-Straße bis zur Dillinger Straße und von dort weiter bis zur Augsburger Straße bis Höhe Wilhelm-Lorenz-Weg. Der Einbau der gesamten Asphaltdeckschicht auf der kompletten Strecke in einem Zug führt zu den geringsten Einschränkungen für alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer, so die Stadt. Die Umleitung erfolgt über die Augsburger Straße, B16 und Dillinger Straße. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden