Kommunalwahl: Volt bildet mit GBL und Grünen gemeinsame Liste

Die Ortsgruppe Günzburg der Partei Volt will bei den Kommunalwahlen 2026 in Günzburg angetreten. Nach einer längeren Zeit der Gespräche werde Volt zusammen mit der Günzburger Bürgerliste (GBL) und den Grünen auf einer gemeinsamen Liste antreten, kündigte die Partei in einer Pressemitteilung an.

Ortsgruppenleiter Florian Lipp berichtet: „Die GBL ist auf uns zugekommen und wir sind dort auf gemeinsame Interessen und Werte sowie eine offene und lösungsorientierte Gesprächskultur gestoßen, die für uns eine zentrale Rolle in der kommunalen Zusammenarbeit spielt. Als innovative und europäisch denkende Partei setzen wir auf Dialog, eine gesunde wirtschaftliche Basis und zukunftsorientierte Lösungen, um Günzburg noch lebenswerter zu machen. Als junge Partei liegt uns auch besonders die Jugendarbeit am Herzen und wir sind zuversichtlich, diese Ziele in der Kooperation mit der GBL konstruktiv verfolgen zu können.“

Volt, Grüne und GBL bündeln Kräfte in Günzburg für die Kommunalwahlen 2026

Volt verfolge dabei den Politikansatz, international erfolgreiche Konzepte zu identifizieren und in der eigenen Gemeinde umzusetzen, heißt es dazu in der Pressemitteilung weiter. Lipp betont: „Wir müssen nicht immer das Rad neu erfinden. Auf gute Politik gibt es keine Patente und niemand hält uns davon ab, gute Ideen auch einfach zu übernehmen. Man muss aber auch aktiv danach suchen.“

Die Günzburger Ortsgruppe von Volt unterstütze außerdem den parteilosen Martin Endhardt bei der kommenden Wahl zum Oberbürgermeister. GBL und Grüne hatten das Stadtratsmitglied bereits als ihren Kandidaten für die OB-Wahl nominiert. Neben ihm treten Stefan Baisch (CSU), Michael Jahn (SPD/FW) und Caisa Börjesson (UWB) für die Nachfolge von Amtsinhaber Gerhard Jauernig an.

Volt und GBL in Günzburg: Gemeinsame Liste mit Martin Endhardt als OB-Kandidat

„Mit seiner langjährigen Erfahrung im Stadtrat sowie seiner Fachkenntnis als Architekt bringt Martin Endhardt Kompetenzen mit, die insbesondere im Hinblick auf die Landesgartenschau und die damit verbundenen Stadtentwicklungsprojekte extrem wertvoll sind.“ so Florian Lipp. „Wir haben ihn als sehr gesprächsoffen und aufgeschlossen für neue Ideen kennengelernt. Durch seine Parteilosigkeit und die konstruktiv-pragmatische Einstellung sehen wir ihn außerdem als Idealbesetzung, um verschiedene Interessen in Günzburg zusammenzubringen.“ (AZ)