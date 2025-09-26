Vom Kindergartenkind zum Erstklässler: Womit Eltern und Kinder zu kämpfen haben

Maria Yunko durchlebt gerade ein Wechselbad der Gefühle. Als gleichzeitig „traurig und schön“ beschreibt die junge Frau aus Kötz ihre Emotionslage. Ihr Sohn Danylo ist sechs Jahre alt und seit Kurzem Erstklässler an der Alois-Kober-Grundschule. Für viele Familien in Günzburg und Umgebung ist der Übergang vom Kindergarten in die Schule ein bewegender Moment – und zugleich eine Phase voller Fragen, Sorgen und Hoffnungen.
Landkreis Günzburg
