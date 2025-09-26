Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Vom Kindergartenkind zum Erstklässler: Womit Eltern und Kinder zu kämpfen haben

Landkreis Günzburg

Vom Kindergartenkind zum Erstklässler: Womit Eltern und Kinder zu kämpfen haben

Viele Mädchen und Buben sind wieder in die erste Klasse gestartet. Wie aufregend und schwierig zugleich dieser Schritt ist, berichten zwei Mütter und ihre Buben.
Von Qendresa Sinani Gashi
    • |
    • |
    • |
    Danylo Yunko aus Kötz ist seit Kurzem Erstklässler an der Alois-Kober-Grundschule. Für ihn und Mama Maria war die Einschulung ein emotionaler Moment. Aber sie bringt auch Herausforderungen mit.
    Danylo Yunko aus Kötz ist seit Kurzem Erstklässler an der Alois-Kober-Grundschule. Für ihn und Mama Maria war die Einschulung ein emotionaler Moment. Aber sie bringt auch Herausforderungen mit. Foto: Qendresa Sinani Gashi

    Maria Yunko durchlebt gerade ein Wechselbad der Gefühle. Als gleichzeitig „traurig und schön“ beschreibt die junge Frau aus Kötz ihre Emotionslage. Ihr Sohn Danylo ist sechs Jahre alt und seit Kurzem Erstklässler an der Alois-Kober-Grundschule. Für viele Familien in Günzburg und Umgebung ist der Übergang vom Kindergarten in die Schule ein bewegender Moment – und zugleich eine Phase voller Fragen, Sorgen und Hoffnungen. 

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden