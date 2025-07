Wann wird aus diesem Stall eine Gaststätte?

Es war kein gewöhnlicher Bauantrag, über den die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses Ichenhausen im vergangenen November abstimmen mussten. Die Pläne, dass am Ortsrand von Ichenhausen an der Rohrer Straße aus einem ehemaligen Viehstall eine Gaststätte werden soll, riefen sofort Begeisterung und einhellige Zustimmung hervor. Wann denn das Lokal öffne, wollten alle prompt wissen. Die Eigentümer stünden „quasi in den Startlöchern“, formulierte es Bürgermeister Robert Strobel. Bis heute ist allerdings nichts passiert, von einem Umbau ist nichts zu sehen. Woran liegt es? Was die Eigentümer und das Landratsamt als Genehmigungsbehörde dazu sagen.

