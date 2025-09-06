Icon Menü
Von Berlin ins Allgäu: Ingrid Baders bewegte Lebensgeschichte und 90. Geburtstag

Günzburg

Eine Berlinerin fand ihr Glück in Günzburg

Während eines Kuraufenthaltes im Allgäu lernte Ingrid Bader ihren Mann kennen und zog der Liebe wegen in Schwaben. Jetzt feiert sie 90. Geburtstag in Günzburg.
Von Claudia Jahn
    Die gebürtige Berlinerin Ingrid Bader feiert am Samstag ihren 90. Geburtstag in Günzburg. Foto: Claudia Jahn

    „Der Koffer mit den wichtigsten Dokumenten stand immer gepackt vor der Wohnungstür“ – das sind die Erinnerungen von Ingrid Bader an ihre Kindheit in dem von Bombenangriffen gebeutelten Berlin. Für die Jubilarin, die später in ihrem Leben die Liebe nach Schwaben verschlagen hatte, gehörte es zum traurigen Alltag, von ständiger Angst begleitet, viele Nächte in den Luftschutzbunkern zu verbringen. Ihre Familie hatte in dieser schrecklichen Zeit Glück, dass bei einem Treffer, bei dem das Nachbarhaus vollkommen zerstört worden war, an ihrem Haus nur die Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind.

