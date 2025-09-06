Eine Berlinerin fand ihr Glück in Günzburg

„Der Koffer mit den wichtigsten Dokumenten stand immer gepackt vor der Wohnungstür“ – das sind die Erinnerungen von Ingrid Bader an ihre Kindheit in dem von Bombenangriffen gebeutelten Berlin. Für die Jubilarin, die später in ihrem Leben die Liebe nach Schwaben verschlagen hatte, gehörte es zum traurigen Alltag, von ständiger Angst begleitet, viele Nächte in den Luftschutzbunkern zu verbringen. Ihre Familie hatte in dieser schrecklichen Zeit Glück, dass bei einem Treffer, bei dem das Nachbarhaus vollkommen zerstört worden war, an ihrem Haus nur die Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind.

Claudia Jahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Berlin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis