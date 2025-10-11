Von der Knolle zu Pommes: Landwirte blicken auf gelungene Kartoffelernte zurück

Der Traktor biegt rumpelnd in die Hofeinfahrt ein, in seinem Anhänger türmt sich frisch gehäckselter Mais. Auf dem landwirtschaftlichen Hof der Familie Wiest in Münsterhausen herrscht geschäftige Betriebsamkeit, jeder weiß, was zu tun ist. Es sind die letzten Tage der Maisernte, die Kartoffeln sind bereits abgeerntet. Säckeweise stapeln sie sich nun in einem Vorratsraum in der Ursberger Klostergärtnerei und warten darauf, verspeist zu werden. Wie lief die Kartoffelsaison in diesem Jahr?

Katharina Wiest ist stellvertretende Kreisbäuerin und unterstützt ihren Mann Sebastian und ihren Schwager Johannes bei ihrem großen landwirtschaftlichen Betrieb in Münsterhausen. Neben der Zucht von Angusrindern baut Familie Wiest auf etwa 1,3 Hektar auch Speisekartoffeln an. „Die Kartoffelernte ist super, wir sind sehr zufrieden mit dem Ertrag“, erklärt Katharina Wiest. Das wechselhafte Sommerwetter mit seinem Sonne-Regen-Mix habe den Knollen gutgetan. „Bei Kartoffeln darf es nicht zu nass und auch nicht zu trocken sein. Sie mögen zwar feuchte Böden, aber bei zu viel Nässe kommt die Krautfäule oder der Kartoffelkäfer.“ Davon seien sie in diesem Jahr verschont geblieben.

Der Halloween-Kürbis verträgt die Kälte nicht

„Es kommt auch immer auf den Acker und die darin enthaltenen Nährstoffe an. Kartoffeln sind etwas intensiver zu bewirtschaften als Getreide. Man sollte die Pflanzen daher jedes Jahr woanders anbauen“, sagt die 34-Jährige. Und dennoch könne man in der Landwirtschaft wenig planen. Denn das Wetter bestimmt den Takt, in dem sie arbeiten. „Eigentlich ist bei den Kartoffeln Anfang bis Mitte September Erntezeit. Da hat es jedoch so viel geregnet, dass wir etwas später ernteten.“

Das Wetter machte auch in der Ursberger Klostergärtnerei den Ausschlag bei der Kürbisernte. Da die stellvertretende Kreisbäuerin selbst keine Kürbisse anbaut, hat sie bei ihrem Ursberger Kollegen Robert Dieminger nachgefragt. „Er ist an und für sich zufrieden. Jedoch hatte es bei ihnen im Sommer einmal so stark gehagelt, dass der Großteil der Kürbispflanzen in Mitleidenschaft gezogen wurden.“ Und mittlerweile werde es den Kürbissen mit Temperaturen unter sieben Grad zu kalt. „Das sieht man oft an den geschnitzten Halloween-Kürbissen, die schon nach kurzer Zeit matschig sind“, sagt Wiest.

Mit zwei ihrer drei Kinder wird sie demnächst auch ihre großen Zierkürbisse schnitzen. Nur ihr Jüngster ist mit gerade einmal acht Wochen noch zu klein dafür. „Ich mag den Herbst. Ist die Ernte eingefahren, sieht man, was man das Jahr über geleistet hat. Und als Familie kommen wir zur Ruhe, haben wieder mehr Zeit füreinander.“ Ihr Lieblings-Kartoffel-Kürbis-Rezept für solch schöne Momente liefert Wiest gleich mit.

Durchschnittlich gab es in Ichenhausen etwa 200 Kartoffeln pro Erntetag

In Ichenhausen zeigt sich auch Kreisobmann des Bauernverbands Stephan Bissinger zufrieden mit der diesjährigen Ernte. Pro Tag erntet der Landwirt zwischen drei und sechs Hektar täglich ab. Der Ertrag liegt dabei durchschnittlich bei 200 Tonnen Kartoffeln pro Tag. Diese werden anschließend zu etwa Pommes weiterverarbeitet – etwa 733.000 Portionen. „Diese werden dann zu Hause von der losen Erde befreit. Alles unter 42 Millimeter Durchmesser wird absorbiert und in der Fabrik zu Wedges und Bratkartoffeln verarbeitet“, erklärt Bissinger. Die großen Knollen landen dagegen in Form von Fritten auf dem Teller. Dabei komme es auf den richtigen Stärkegehalt an: Zwischen 14 und 17 Prozent muss dieser liegen, damit die beliebte Beilage perfekt knusprig wird. Warum genau die Kartoffeln dieses Jahr so gut geworden sind, lasse sich allerdings laut dem Kreisobmann nicht sagen. Wahrscheinlich sei aber auch bei den größeren Kartoffeln der gleichmäßige Niederschlag für die prall gefüllten Erntesäcke verantwortlich.

Dabei verlief die Erntesaison auch in Ichenhausen nicht ohne ihre Herausforderungen. Während die Knolle in der Wachstumsphase von regelmäßigem Regen profitierte, verschob der nasse Herbstbeginn dagegen die Ernte ein wenig nach hinten. „Ich wäre eigentlich gern früher fertig gewesen“, gibt Bissinger zu. Für die Ernte müsse der Boden nämlich bestenfalls relativ trocken sein.

Seine liebste Art, die beliebte Knolle zuzubereiten, liegt bei Bissinger fast schon auf der Hand: „Natürlich ist es die Pommes“, sagt der Landwirt. „Innovato“ sei dabei seine Lieblingssorte für lange und knusprige Fritten. Bald wandern seine geernteten Kartoffeln über die Supermarktkassen und Schnellrestauranttheken. Bei der Zubereitung scheiden sich mittlerweile die Geister, wie Bissinger sagt. Im Fett ausgebacken, aus der Heißluft-Fritteuse oder aus dem Backofen? „Die richtig Guten kommen immer noch aus der normalen Fritteuse“, ist der Pommes-Experte überzeugt.

Kartoffel-Kürbis-Suppe Zutaten für sechs Personen: 1 kg Hokkaidokürbis

2 mittelgroße Zwiebeln

4 mittelgroße Kartoffeln

2 Karotten

30 Gramm Butter

1,25 L Wasser

100 ml Sahne

2 EL Petersilie

Gewürze: Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Zucker Zubereitung: Die Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten und den Kürbis schälen und in kleine Würfel schneiden. Erst kurz im Topf andünsten, dann Wasser hinzufügen und weich kochen. Mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zucker würzen und Sahne hinzugeben. Sobald alles durchgegart ist, pürieren und noch einmal kurz aufkochen lassen. Die Petersilie als Deko auf die gefüllten Suppenteller streuen. Guten Appetit!