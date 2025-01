Vorfahrt in Bubesheim missachtet: Eine Person verletzte sich leicht

In Bubesheim hat eine 55-Jährige dem Fahrer eines Kleinkraftrades am Montag die Vorfahrt genommen. Letzterer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei befuhr die Autofahrerin gegen 13.30 Uhr die Günzburger Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe einer Grundstückseinfahrt wollte sie nach links abbiegen. Dabei nahm sie dem Fahrer eines Kleinkraftrades die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 9000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen die 55-Jährige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. (AZ)

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bubesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis