Unfall in Burgau: 53-Jähriger nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt

In Burgau hat sich am Donnerstagabend gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignet. Laut Polizei befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Pkw die Haldenwanger Straße in nördliche Fahrtrichtung. An der Einmündung in die Dillinger Straße nahm er einem von links kommenden Leichtkraftrad die Vorfahrt. Dadurch stürzte der 53-jährige Fahrer des Kraftrads. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1100 Euro. (AZ)

