Wer wird "Ehrenamtler des Monats" im Mai im Landkreis Günzburg?

Fünf Engagierte aus verschiedenen Bereichen aus dem Landkreis Günzburg sind nominiert für die Wahl zum "Ehrenamtler des Monats". Wir stellen sie hier vor.

Wer Außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Daher suchen wir den "Ehrenamtler des Monats", der oder die im Monat Mai im Landkreis Günzburg einfach mal so für seinen oder ihren Einsatz geehrt werden soll. Fünf Nominierungen gibt es für die Wahl. Wer den Titel gewinnt, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser. Sie stimmen ab!

5 Bilder Stimmen Sie ab: Wer soll Ehrenamtlicher des Monats Mai werden? Foto: Sammlung Privat, Collage Canva

Ursula Winkler, "die gute Seele" der Faschingsgesellschaft Burgavia:

Sie organisiert nicht nur den Kartenvorverkauf für alle Bälle, sondern bringt auch bei Kinderveranstaltungen ihr Wissen als Erzieherin mit ein und kümmert sich liebevoll um Programm und Spiele für die kleinen Gäste. "Unsere Markgrafenpaare brauchen eine Begrüßungsrede? Die Laudatio für den Trommlerordensträger muss geschrieben werden? Ursula übernimmt das gerne!", schreibt die Vereinsvorsitzende. Auch wenn Kostüme und Deko genäht und gebastelt werden sollen, ist Winkler dabei.

Elisabeth Schrapp, führt seit 2010 den Seniorenclub Kötz 1974:



"Alle Seniorenclubs im Landkreis beklagen sich, dass seit Corona fast keine Mitglieder mehr da sind. Wir haben in Kötz beim Neustart im Juni 2022 auf Anhieb 15 neue Mitglieder begrüßen dürfen", so der Schriftführer. Elisabeth Schrapp organisiert für jeden ersten Mittwoch im Monat eine andere, neue Sache. Neben Ausflügen, Singnachmittagen und Geschenken zum Beispiel auch Infoabende zu Themen wie "Fake-Anrufe".

Michael Fritz, so möchte ihn die Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau ehren:



Pfarrgemeinderat, ASM, Feuerwehr - wenn’s an Vereinsmensch gibt, dann isch‘s er. Wir Handschuhmacher wären ohne ihn wie der Takt ohne Strich, auf ihn isch Verlass, er lässt niemand im Stich. Ob Deko, Programmblättle - er packt es an. Au d' Familie wird eingespannt, es zählt jeder Mann! Aufbau, Abbau, Orga und Co. Ob er da dabei isch? Ja sowieso! Doch am meisten zählt er für uns als Kamerad, hat an Spruch oder a G'schichtle fast immer parat. Jung und Alt gesellt sich gern zu ihm. Als großes „Danke“ von Herzen - deshalb nominieren wir ihn.

Bernhard Sonner, organisiert nicht nur das 49. Bezirksmusikfest in Edelstetten:



Er ist seit 40 Jahren aktiver Musiker und seit zehn Jahren Erster Vorsitzender im Verein. Er übernimmt viele Arbeiten, die selbstverständlich geworden sind und doch besondere Achtung verdienen, so der Musikverein. Er stellt etwa jedes Jahr einen Jahresrückblick zusammen. Außerdem packt er für die Nachwuchsmusikanten eine Überraschungsweihnachtstüte und sorgt stets für Naschereien im Musikerheim. Und wenn eine Probe oder ein Konzert mal länger geht, ist er trotzdem oft bei den letzten dabei und genießt auch mal ein Bier mit den Musikern.

Ingrid Kalwar und Monika Prüger mit ihrem Team von der Mahlzeitgemeinde:



Sie kochen im wöchentlichen Wechsel jeden Donnerstag für im Schnitt 35 Personen. Mahlzeitgemeinde nennt sich diese Aktion der evangelischen Kirche Thannhausen: Für wenig Geld bekommt man dort ein Hauptgericht mit Salat, manchmal eine Suppe vorab, aber immer einen leckeren Nachtisch. Seit 20 Jahren kochen die beiden Damen mit ihrem Küchenteam mit Leidenschaft.

Stimmen Sie ab: Wer wird "Ehrenamtler des Monats?"

Die Abstimmung startet am Samstagmorgen, 20. Mai und läuft bis Sonntagabend, 28. Mai. Bis dahin können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten auf unserer Homepage voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Der "Ehrenamtler" mit den meisten Stimmen erhält einen Restaurant-Gutschein im Wert von 50 Euro. (AZ)