Wo gibt es im Landkreis Günzburg die besten Krapfen?

Mit Hagebutten- oder Himbeermarmelade, Puder- oder Kristallzucker? Wir wollen von Ihnen wissen: In welcher Bäckerei im Landkreis gibt es den besten Krapfen?

Ja, die Auswahl fällt schwer, wenn man vor der Auslage des Bäckers seines Vertrauens steht und nun entscheiden soll, ob es heute wieder der klassische Krapfen mit Marmelade sein soll oder man sich doch an den mit Eierlikör-Puddingfüllung wagt? Weil wir in der Redaktion uns nicht entscheiden können, fragen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser: Wo gibt es die besten Faschingskrapfen im Verbreitungsgebiet der Günzburger Zeitung und der Mittelschwäbischen Nachrichten? Ab sofort und bis zum 23. Januar können Sie Ihre Lieblingsverkaufsstellen nominieren. Entweder schicken Sie uns einfach eine kurze E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de (Stichwort: Krapfen) oder Sie kommentieren online bei uns auf den Facebook-Seiten der Zeitungen. Einzige Bedingung: Der Bäcker beziehungsweise die Verkaufsstelle muss im Landkreis Günzburg liegen.

Die Nominierungen stellen wir dann für alle Leserinnen und Leser ab dem 25. Januar in einer Online-Abstimmung zur Wahl. Der Bäcker (oder die Bäckerin) mit den meisten Stimmen wird eine Urkunde (und eine kleine Überraschung) gewinnen. Außerdem wollen wir das von Ihnen gewählte beste Faschingsgebäck natürlich noch ausführlich vorstellen. Wir freuen uns, wenn viele Leserinnen und Leser teilnehmen! (AZ)