Burgau

Während der Fahrt eingeschlafen: Lkw-Fahrer verursacht auf A8 bei Burgau einen Unfall

Der 38-jährige Berufskraftfahrer streifte mehr als 100 Meter die Seitenschutzplanke und kam dann auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit.
    Kurz vor der Anschlussstelle Burgau schlief der Berufskraftfahrer am Montagnachmittag am Steuer ein und baut einen Unfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
    Kurz vor der Anschlussstelle Burgau schlief der Berufskraftfahrer am Montagnachmittag am Steuer ein und baut einen Unfall. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    Ein Lkw-Fahrer ist während seiner Fahrt auf der A8 am Montagnachmittag eingeschlafen und hat auf Höhe Burgau einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 38-jährige Berufskraftfahrer die Autobahn in Richtung München. Vor der Anschlussstelle Burgau ist der Fahrer eingeschlafen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort streifte er mit seinem Lkw die Seitenschutzplanke auf einer Länge von etwa 130 Metern entlang, bevor er auf dem Grünstreifen zum Stehen kam, so die Polizei. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings wurde der Sattelzug massiv beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Schaden am Fahrzeug auf etwa 40.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke und der Flurschaden wurden auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer leiteten die Beamten Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Bis zur Bergung des Sattelzuges musste der rechte Fahrstreifen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. (AZ)

